В Дзержинске пройдет городская елка для одаренных детей.

Праздник состоится в понедельник, 26 декабря, в Дзержинском театре драмы. Ее организаторами выступают департамент образования администрации города и департамент социальной политики и спорта администрации Дзержинска.

Планируется, что в мероприятии примут участие глава города Сергей Попов и глава администрации Виктор Нестеров, которые поздравят с наступающим Новым годом 350 одаренных детей – отличников учебы, победителей городских и областных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активных участников городских мероприятий.