В Дзержинске продолжается месячник по благоустройству.

За первую декаду апреля с городских территорий вывезено 1160 кубометров мусора, отремонтировано 2100 кв. м асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт), спилено 20 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано 25 детских площадок и 2 спортивные. Ликвидирован ряд несанкционированных свалок.

В течение месячника побелят бордюры. Уже началась побелка деревьев. Сейчас работы организованы на пр. Чкалова, далее – на площади Дзержинского, бульваре Мира, площади Героев.

Практически завершилась обрезка кустарников. Стартовал ремонт дорожных ограждений. В данное время он ведется на бульваре Победы.

Также планируется заменить 15 опор освещения на Желнинском путепроводе.

В конце апреля - начале мая в Дзержинске начнется высадка цветов. В первую очередь будет разбита клумба на площади Героев.

Месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа продлится в Дзержинске до 15 мая.