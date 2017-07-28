В Дзержинске построят завод по производству акриловых дисперсий





На Нижегородской ярмарке в рамках VI Международного бизнес-саммита глава региона Валерий Шанцев и заместитель генерального директора ООО «Компания Нова Ролл» – Управляющей компании ООО «Оргсинтез Пролаб» Алексей Кульков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и «Оргсинтез ПроЛаб».





Как напомнили в региональном мининвесте, соглашением предполагается строительство завода по производству акриловых дисперсий на территории Дзержинска Нижегородской области. Объем инвестиций по проекту составит более 3 млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест после завершения строительства – 250.



По словам Алексея Кулькова, компания была давно готова к развитию. «Мы рассматривали два кластера – московский и нижегородский. Нижегородская область показала себя более открытой, доступной и заинтересованной в данном проекте», - пояснил он. «Нашему предприятию на начальном пути становления будет облегчен возврат инвестиций, предоставлен ряд налоговых льгот. Кроме того, мы подписали соглашение со службой занятости, которые будут нам подбирать высококвалифицированные кадры, способные работать на высокотехнологичном оборудовании», - добавил Алексей Кульков.



«Наша задача - путем таких диалогов найти точки соприкосновения и представить инвесторам лучшие условия. Исходя из многих встреч с российскими и зарубежными партнерами, можно с уверенностью сказать, что бизнес интересуется нашей областью и хочет создавать здесь новые предприятия», - заявил губернатор Валерий Шанцев на открытии саммита.









Напомним, по словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, «за время своего существования нижегородской бизнес-саммит зарекомендовал себя, как эффективная платформа для презентации лучших региональных практик, обсуждения актуальных проблем делового сообщества и заключения новых контрактов». «Уверен, что выработанные вами решения будут способствовать решению правового урегулирования, в сфере развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в нашей стране», - отметил Вячеслав Володин в Правительственной телеграмме.

