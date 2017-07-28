В Дзержинске построят завод по производству акриловых дисперсий
В Дзержинске построят завод по производству акриловых дисперсий
Как напомнили в региональном мининвесте, соглашением предполагается строительство завода по производству акриловых дисперсий на территории Дзержинска Нижегородской области. Объем инвестиций по проекту составит более 3 млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест после завершения строительства – 250.
По словам Алексея Кулькова, компания была давно готова к развитию. «Мы рассматривали два кластера – московский и нижегородский. Нижегородская область показала себя более открытой, доступной и заинтересованной в данном проекте», - пояснил он. «Нашему предприятию на начальном пути становления будет облегчен возврат инвестиций, предоставлен ряд налоговых льгот. Кроме того, мы подписали соглашение со службой занятости, которые будут нам подбирать высококвалифицированные кадры, способные работать на высокотехнологичном оборудовании», - добавил Алексей Кульков.
«Наша задача - путем таких диалогов найти точки соприкосновения и представить инвесторам лучшие условия. Исходя из многих встреч с российскими и зарубежными партнерами, можно с уверенностью сказать, что бизнес интересуется нашей областью и хочет создавать здесь новые предприятия», - заявил губернатор Валерий Шанцев на открытии саммита.
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