В Дзержинске открылись ледовый каток и новый детский городок
В Дзержинске открылись ледовый каток и новый детский городок.
В этом году на территории спорткомплекса «Капролактамовец» помимо ледового катка для массового катания, для детей создали специальный городок с отдельным ледовым катком, двумя горками, снежными фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. Детская зона располагается слева от манежа.
Каток будет работать: среда и пятница — с 16.00 до 21.00, суббота и воскресенье — с 12.00 до 21.00. Также работают буфет, гардероб и раздевалка. Массовое катание организуется под музыкальное сопровождение. В зимние каникулы с 26 декабря по 8 января ледовый каток работает с 12.00 до 21.00. Возможно изменение графика работы. Информацию уточняйте по телефону: (8313) 32-27-81.
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