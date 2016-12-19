В Дзержинске открылись ледовый каток и новый детский городок.

В этом году на территории спорткомплекса «Капролактамовец » помимо ледового катка для массового катания, для детей создали специальный городок с отдельным ледовым катком, двумя горками, снежными фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. Детская зона располагается слева от манежа.

Каток будет работать: среда и пятница — с 16.00 до 21.00, суббота и воскресенье — с 12.00 до 21.00. Также работают буфет, гардероб и раздевалка. Массовое катание организуется под музыкальное сопровождение. В зимние каникулы с 26 декабря по 8 января ледовый каток работает с 12.00 до 21.00. Возможно изменение графика работы. Информацию уточняйте по телефону: (8313) 32-27-81.