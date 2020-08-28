В Дзержинске отключат горячую воду на неделю

18:28 — 04.09.2017

 Ксения Губенко

В Дзержинске отключат горячую воду на неделю

Автор фото: Hodor.lol

В Дзержинске отключат горячую воду на неделю

18:28 — 04.09.2017

 Ксения Губенко


Отключение горячей воды пройдёт в Дзержинске Нижегородской области с 11 по 17 сентября


Нижегородские коммунальные системы планируют провести планово-предупредительный ремонт на головном участке магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ до павильона тепловых сетей №2. Работы проводятся для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

В период проведения данных ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение потребителей, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.

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