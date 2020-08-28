В Дзержинске отключат горячую воду на неделю



Отключение горячей воды пройдёт в Дзержинске Нижегородской области с 11 по 17 сентября

Нижегородские коммунальные системы планируют провести планово-предупредительный ремонт на головном участке магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ до павильона тепловых сетей №2. Работы проводятся для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.В период проведения данных ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение потребителей, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.