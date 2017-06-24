В Дзержинске электричка насмерть сбила 15-летнего подростка

Трагедия произошла сегодня вблизи перегона Дзержинск – Игумново. Подросток переходил пути. Он был в наушниках. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Машинист электропоезда Нижний Новгород – Гороховец подавал сигналы большой громкости, но мальчик не слышал.

Железнодорожник применил экстренное торможение, но было слишком близко – наезда избежать не удалось. Подросток был смертельно травмирован. Он жил в Дзержинске.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.