В Дивееве ждут инвесторов для возведения спортивно-оздоровительного центра
Поиск желающих вложить средства в строительство спортивного объекта, ведёт администрация Дивеевского района. Об этом сообщает официальный сайт районной администрации.
Дивеевский спортивно-оздоровительный центр не имеет отношения к региональной программе строительства ФОКов, но в его состав должны войти взрослый и детский бассейны, банный комплекс, несколько залов и площадка для игры в хоккей. На это потребуется 111,8 млн рублей инвестиций, что почти в 4 раза меньше стоимости типовых ФОКов. Окупиться проект должен за шесть с небольшим лет. А расположить новый спортивный центр предполагается вдоль одной их главных дорог села Дивеева.
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