В Дивееве ждут инвесторов для возведения спортивно-оздоровительного центра

15:43 — 06.02.2017

 Влада Светлова


Поиск желающих вложить средства в строительство спортивного объекта, ведёт администрация Дивеевского района. Об этом сообщает официальный сайт районной администрации.

Дивеевский спортивно-оздоровительный центр не имеет отношения к региональной программе строительства ФОКов, но в его состав должны войти взрослый и детский бассейны, банный комплекс, несколько залов и площадка для игры в хоккей. На это потребуется 111,8 млн рублей инвестиций, что почти в 4 раза меньше стоимости типовых ФОКов. Окупиться проект должен за шесть с небольшим лет. А расположить новый спортивный центр предполагается вдоль одной их главных дорог села Дивеева.

Теги: Губерния

Материалы по теме:

06.02.2017

На Нижегородской ГЭС стартует второй этап реконструкции автодорожного моста

На реконструкцию отводится год.

06.02.2017

Макет памятника Сергию Страгородскому пополнил экспозицию музея в Арзамасе

Его в дар историко-художественному музею передал известный нижегородский скульптор Виктор Пурихов.

06.02.2017

Жители Городца собрали деньги на электроколяску для земляка

Всего три недели понадобилось неравнодушным горожанам, чтобы прикованный к инвалидному креслу Сергей Лоднев смог покинуть дом после многих лет домашнего затворничества.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.