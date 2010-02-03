В Дивееве ждут инвесторов для возведения спортивно-оздоровительного центра

Поиск желающих вложить средства в строительство спортивного объекта, ведёт администрация Дивеевского района. Об этом сообщает официальный сайт районной администрации.

Дивеевский спортивно-оздоро вительный центр не имеет отношения к региональной программе строительства ФОКов, но в его состав должны войти взрослый и детский бассейны, банный комплекс, несколько залов и площадка для игры в хоккей. На это потребуется 111,8 млн рублей инвестиций, что почти в 4 раза меньше стоимости типовых ФОКов. Окупиться проект должен за шесть с небольшим лет. А расположить новый спортивный центр предполагается вдоль одной их главных дорог села Дивеева.