В деревне Шеляухово Балахнинского района начали строить Дом культуры

Начались подготовительные работы перед заливкой фундамента. Дом культуры возведут по областной программе строительства модульных ДК в небольших населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.

Из областного бюджета на строительство Дома культуры в Шеляухово выделено 11,6 миллиона рублей. Софинансирование из районного бюджета оставит 2,9 миллиона. В Доме культуры общей площадью 415 квадратных метров будут зрительный зал на 180 человек со сценой для выступлений, комнаты для занятий танцами, вокалом, декоративно-прикладным творчеством. Планируется, что новый ДК будут посещать более 50 детей, а также молодёжь, пенсионеры. До Балахны – 18 километров. Возить детей на занятия в кружки в город неудобно. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков сообщил, что свой Дом культуры заработает в Шеляухове уже в этом году, а на следующий год планируется начать строительство клуба в Большом Козино. Сейчас готовится проектно-сметная документация. «Будем также стараться войти в областную программу», - добавил Александр Глушков.