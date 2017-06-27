В депо Горький-Московский установили памятник электричке 13:51 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

В 2017 году депо Горький-Московский отмечает 155-летие. К этой дате в депо открыли памятник электричке. На постаменте установлен головной вагон электропоезда ЭР9. Этот поезд стал важной вехой в истории депо.



Именно сюда, в депо, был направлен завершивший испытания на экспериментальном кольце состав ЭР9 с заводским номером 001, а затем следующие из этой же серии. Горьковский узел самым первым в стране получил электропоезда переменного тока.



– Мы очень гордились этими электричками, – вспоминает слесарь-электрик Анатолий Глушков, работающий в депо больше полувека. – Ведь только-только перестали тогда ходить по линиям паровозы, а у нас уже появились новые поезда ЭР9, оснащенные полупроводниковыми приборами!

Сейчас поезда ЭР9 уже стали экспонатами трёх музеев железнодорожной техники: в Москве на Рижском вокзале, в Ростове и в Вильнюсе.

На постамент в Нижнем Новгороде поднят вагон поезда с заводским номером 202. Построенный в 1967 году, он служил верой и правдой почти полвека и был выведен из эксплуатации всего несколько месяцев назад вместе с последними в депо поездами этой конструкции.

В депо Горький-Московский до мелочей восстановили ту окраску, какую состав имел, придя с завода. В ближайшее время на нем будет укреплён и непременный для поездов ЭР9 первых серий герб СССР.

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