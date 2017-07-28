В Чкаловске, Городце и Навашине завершено обустройство пешеходных переходов 13:48 — 13.09.2017 pravda-nn.ru



В Чкаловске, Городце и Навашине подрядчики завершили обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» и подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них». По данным регионального минтранса, проект нацелен на решение вопросов по обеспечению технического состояния и пропускной способности региональной дорожной сети. Всего в 2017 году на программу заложено 5,9 млрд рублей, по состоянию на сентябрь, стоимость выполненных работ по обустройству пешеходных переходов составила 4,6 млн рублей.



В министерстве заявили, что в рамках госпрограммы подрядная организация ООО «Автодорсервис» за сентябрь 2017 года нанесла горизонтальную дорожной разметки на четырех объектах в Сосновском, Кстовском, Шарангском и Уренском районах Нижегородской области. Еще на четырех дорогах в Арзамасском, Шарангском, Уренском и Вортотынском районах обустроили искусственные дорожные неровности, а в Дзержинске и Балахнинском районе установили перильные пешеходные ограждения.



Напомним, в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, комментируя ход ремонтной кампании в регионе, заявили, что в июне 2017 года подрядчики завершили ремонт на десяти участках дорог в пяти районах области в Спасском, Володарском, Кстовском, Уренском районах и городском округе Выкса. «В целом в текущем году ремонтная кампания охватит 294,5 км дорог регионального значения», - отметил руководитель ГУАД Нижегородской области Евгений Васильев.



По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александра Герасименко, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Нижегородской области на дорожные работы будет направлено свыше 2,55 млрд средств бюджета РФ.

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