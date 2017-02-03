В Борском округе в нынешнем году будут расселены 18 ветхих домов

16:03 — 03.02.2017

 Светлана Дурнева


Вместе со строительством трёх многоэтажек, на Бору стартовал финальный этап программы расселения ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

103 семьи из в посёлков Октябрьский, Боталово, Большое Пикино, Память Парижской Коммуны и города Бор до конца года переедут в комфортные квартиры. Строители новостроек в Боталово-4, Большом Пикино и ППК начинают поднимать стены. Администрация ставит перед подрядчиками задачу завершить все работы к отопительному сезону.

Площадки под домами, попадающими под снос, будут использованы и для нового строительства, и для организации парковочных мест.

Теги: Губерния

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