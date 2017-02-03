В Большеболдинском районе прошел День абитуриента

15:11 — 31.01.2017

 Полина Кульбякина


В Большеболдинском районе прошел День абитуриента – 2017. Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения по Нижегородской области.

Участниками стали ученики общеобразовательных школ района, выпускники местного сельскохозяйственного техникума и их родители. Также старшеклассники посетили электронную выставку «В мире профессий», посвященную презентации информационных ресурсов центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина по профориентации. Каждый участник мероприятия получил памятку «Выбираем профессию вместе» и буклеты учебных заведений.

Теги: Село

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