В Большеболдинском районе прошел День абитуриента
В Большеболдинском районе прошел День абитуриента – 2017. Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения по Нижегородской области.
Участниками стали ученики общеобразовательных школ района, выпускники местного сельскохозяйственного техникума и их родители. Также старшеклассники посетили электронную выставку «В мире профессий», посвященную презентации информационных ресурсов центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина по профориентации. Каждый участник мероприятия получил памятку «Выбираем профессию вместе» и буклеты учебных заведений.
Теги:
Село
Материалы по теме:
31.01.2017
Это единственное предприятие в регионе по разведению голштинской черно-пестрой породы коров.
23.01.2017
Стоимость данного проекта составит более 3 миллиардов рублей.
20.01.2017
Собственник не проводил обязательные мероприятия по защите земель сельскохозназначения от зарастания.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.