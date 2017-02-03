В Богородске полицейские составили протокол за пьяную езду на водителя, который никуда не ехал

12:21 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Богородские полицейские составили протокол за пьяную езду на водителя, который никуда не ехал. Теперь стражи порядка под следствием. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Автомобилист, не согласившись с протоколом, обратился в Богородскую городскую прокуратуру, сотрудник которой запросил и исследовал материалы с видеокамеры на месте инцидента. 

На видеозаписи было обнаружено, что автомобиль с водителем более трёх часов стоял на одном месте с выключенными фарами. Камера зафиксировала, как к автомобилю подъехал автомобиль ДПС, а через 3 минуты – автомобиль отдела полиции. В прокуратуре сделали вывод, что в административном деле сотрудники полиции указали недостоверные данные о задержании пьяного водителя. 

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Теги: Криминал

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