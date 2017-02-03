В Богородске полицейские составили протокол за пьяную езду на водителя, который никуда не ехал

Богородские полицейские составили протокол за пьяную езду на водителя, который никуда не ехал. Теперь стражи порядка под следствием. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Автомобилист, не согласившись с протоколом, обратился в Богородскую городскую прокуратуру, сотрудник которой запросил и исследовал материалы с видеокамеры на месте инцидента.

На видеозаписи было обнаружено, что автомобиль с водителем более трёх часов стоял на одном месте с выключенными фарами. Камера зафиксировала, как к автомобилю подъехал автомобиль ДПС, а через 3 минуты – автомобиль отдела полиции. В прокуратуре сделали вывод, что в административном деле сотрудники полиции указали недостоверные данные о задержании пьяного водителя.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.