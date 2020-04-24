В ближайшие годы в регионе будет отремонтировано 235 километров дорог

«Технологию холодного ресайкленга и щебеночно-мастичную смесь ЩМА-20 планируют использовать при ремонте дорог в Нижегородской области», - об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко в ходе заседания регионального правительства под председательством вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

В ходе доклада по итогам развития региональной транспортной системы и задачам на 2017 год Евгений Люлин поинтересовался, каким образом профильное министерство транспорта работает над повышением качества и долговечности дорожного покрытия, привлекает ли новые технологии.

«Сегодня мы активно занимаемся вопросом использования новых технологий при ремонте дорожного покрытия. Так при ремонте муниципальных дорог, дорог с низкой интенсивностью движения мы применяем холодный ресайкленг. В качестве пилотного проекта в Тоншаевском и Шарангском районах в прошлом году по этой технологии отремонтировали и привели в нормативное состояние порядка 30 км дорог. Мы внимательно следим за этой технологией, пока она показывает себя с положительной стороны и ряд других регионов уже приезжают к нам перенимать опыт», - отметил Александр Герасименко.

По словам министра, в 2017 году на дорогах области продолжится активное использование щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 с новыми вяжущими из полимерно-битумных материалов, которые «позволяют в ходе эксплуатации добиваться снижения колейности, долговечности и устойчивости покрытия».

В ходе доклада министр заявил, что в регионе в текущем году запланирован беспрецедентный объем ремонтных и строительных дорожных работ.

«Наряду со значимыми для региона и страны в целом проектами – реконструкция аэропорта, проспектаМолодежного, строительство и успешный ввод третьей очереди Южного обхода, планируемый ввод Борской транспортной системы – губернатор Валерий Шанцев ставит задачи по повышению качества дорожного покрытия в самых отдаленных уголках Нижегородской области. Так, в 2016 году было введено в 1,3 раза больше дорог к населенным пунктам, ранее не имевшим круглогодичного автомобильного сообщения с дорогами общего пользования. В этом году также планируется на четверть увеличить этот объем – до 45 км», - подчеркнул Александр Герасименко.

Выполняя поручение президента Владимира Путина об удвоении объемов строительства и реконструкции, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, по словам министра, планирует построить и реконструировать 235 км региональных и межмуниципальных дорог с повышением их категории и качества.

«Серьезный объем работ предстоит выполнить в Нижнем Новгороде в короткие сроки. Городским властям необходимо тщательно проработать вопрос о том, чтобы максимально минимизировать неудобства для горожан во время ремонтных работ», - подытожил Александр Герасименко.