В ближайшие 2 года «Красное Сормово» поставит 5 танкеров-химовозов и 5 сухогрузных теплоходов

В течение ближайших двух лет завод «Красное Сормово» поставит 5 танкеров-химовоз ов проекта RST27М для компании «БФ Танкер» и 5 сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании «Пола Райз». Заказчиком по этим судам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Между компаниями подписаны соответствующие контракты.

Так, на 2017 год планируется построить и передать заказчику три танкера-химовоза проекта RST27М. Еще 2 судна будут переданы в первой половине 2018 года.

Что касается сухогрузных теплоходов, то все пять судов заказчик получит в 2018 году. Их строительство также начнется в этом году.

Кроме того, в портфеле завода «Красное Сормово» в настоящий момент также заказы на строительство трех танкеров проекта RST27 и круизного лайнера проекта PV-300. Таким образом, в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов.