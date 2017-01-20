В бюджет Чкаловского городского округа в прошлом году поступило доходов более 680 миллионов рублей.

Это составило 101,7 процентов к уточнённому плану на год. Из них налоговые и неналоговые доходы - в сумме 251,5 миллионов, безвозмездные поступления - 430,7 миллионов рублей.На расходы направлено 701,7 миллионов рублей. Дефицит бюджета составил 19,5 миллионов рублей.