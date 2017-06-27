В Балахнинском районе пройдут конноспортивные состязания для людей с ограниченными возможностями

2 июля на базе конного эко-клуба «Ассамблея» в посёлке Лукино впервые состоятся региональные соревнования по адаптивному конному спорту. В программе – паралимпийская выездка и состязания для людей с ментальными отклонениями, требующие преодоления препятствий и выполнения заданий по маршруту.

В турнире примут участие спортсмены из нашей и Ульяновской областей. Самому младшему участнику всего лишь пять лет.По сообщению организаторов, в нижегородском регионе активно развивается оздоровительная верховая езда для людей с ограниченными возможностями. Целями нынешних соревнований стали: объединение конных клубов, занимающихся этим направлением, и предоставление инвалидам возможности выступить в первых серьёзных областных стартах.Кстати, в качестве судьи в Лукино приглашена петербурженка Ольга Сочеванова – бывший тренер паралимпийской сборной России. Адаптивный конный спорт она развивает в нашей стране уже более 30 лет.