В Балахнинском районе будут судить бывшего главу администрации посёлка Большое Козино

17:20 — 17.04.2017

 Юлия Полякова

В Балахнинском районе будут судить бывшего главу администрации посёлка Большое Козино

17:20 — 17.04.2017

 Юлия Полякова


В Балахнинском районе будут судить бывшего главу администрации посёлка Большое Козино. Его обвиняют в махинациях при проведении фестиваля электронной музыки.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, глава администрации незаконно передал одному ООО обязательства по организации предоставления третьим лицам и сторонним организациям торговых мест в посёлке в дни фестиваля современной музыки и технологий в июле 2016 года.

Индивидуальным предпринимателям сообщили, что предоставление торгового места и разрешение на размещение объектов мелкооптовой сети производится на платной основе. Следствие пришло к выводу, что в результате шестерым предпринимателям был причинён материальный ущерб на общую сумму 191 тысяча рублей. А одному предпринимателю в выдаче разрешения на торговлю в дни фестиваля было неправомерно отказано.

Бывшего главу обвиняют в превышении должностных полномочий и неправомерном отказе предпринимателю.

Теги: Криминал

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