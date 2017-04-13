В Балахнинском районе будут судить бывшего главу администрации посёлка Большое Козино. Его обвиняют в махинациях при проведении фестиваля электронной музыки.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, глава администрации незаконно передал одному ООО обязательства по организации предоставления третьим лицам и сторонним организациям торговых мест в посёлке в дни фестиваля современной музыки и технологий в июле 2016 года.

Индивидуальным предпринимателям сообщили, что предоставление торгового места и разрешение на размещение объектов мелкооптовой сети производится на платной основе. Следствие пришло к выводу, что в результате шестерым предпринимателям был причинён материальный ущерб на общую сумму 191 тысяча рублей. А одному предпринимателю в выдаче разрешения на торговлю в дни фестиваля было неправомерно отказано.

Бывшего главу обвиняют в превышении должностных полномочий и неправомерном отказе предпринимателю.