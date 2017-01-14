В Арзамасском районе две девочки отравились угарным газом

15:10 — 12.01.2017

 Юлия Полякова


В Арзамасском районе две девочки отравились угарным газом. Детям стало плохо, когда они мылись в ванной. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Несчастье случилось вечером 11 января в семье, проживающей в доме по улице Куликова в рабочем посёлке Выездное. Девочкам по семь лет. Когда они были в ванной, на кухне работала газовая колонка. «Скорую» вызвали родители. Сейчас дети уже отпущены из медицинского учреждения домой. 

Региональное СУ СКР сообщает, что в кухне были обнаружены конструктивные нарушения дымоотводящего канала. По предварительной информации, жильцы при ремонте кухни без необходимого разрешения самостоятельно провели реконструкцию дымового канала колонки.

Теги: Криминал

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