В Арзамасском районе две девочки отравились угарным газом. Детям стало плохо, когда они мылись в ванной. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Несчастье случилось вечером 11 января в семье, проживающей в доме по улице Куликова в рабочем посёлке Выездное. Девочкам по семь лет. Когда они были в ванной, на кухне работала газовая колонка. «Скорую» вызвали родители. Сейчас дети уже отпущены из медицинского учреждения домой.

Региональное СУ СКР сообщает, что в кухне были обнаружены конструктивные нарушения дымоотводящего канала. По предварительной информации, жильцы при ремонте кухни без необходимого разрешения самостоятельно провели реконструкцию дымового канала колонки.