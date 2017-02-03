В 994 раза превышено содержание метанола в одной стеклоомывающих жидкостей

В ходе проверки проб стеклоомывающих жидкостей, которую производят и продают 80 предприятий в Нижегородской области, в 13 случаях Роспотребнадзор обнаружил метанол, который запрещен для использования в качестве сырья. Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора .

Самое большое превышение содержания метанола (в 994 раза) было зафиксировано в жидкости «SKYLUX», которое производит ООО «Вектор» (Московская область). Второе место разделили «Блеск Fingristal-30С» (производитель московский «Кондор») и «FORSAGE clean master», выпускаемая нижегородской компанией «ТХ ХимСинтез»: в них зафиксировано превышение дозы в 856 раз. На третьем месте с превышением в 702–772 раза жидкость «Лазурь» подмосковной фирмы «Химсервис».

Напоминаем, что использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007.