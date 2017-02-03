В 93% нижегородских компаний есть курильщики

В 93% компаний Нижнего Новгорода есть сотрудники, устраивающие себе перекуры в течение рабочего дня. При этом в 27% фирм курят больше половины сотрудников одного отдела. Таковы данные исследования, проведённого порталом HeadHunter.

На вопрос «Есть ли в вашем отделе курящие сотрудники?» чаще других отвечали положительно представители автомобильного бизнеса (100%), рабочий персонал (96%) и нижегородцы, работающие в отрасли «Транспорт, логистика» (94%). Наименьшее количество курильщиков было отмечено среди медиков (13%), бухгалтеров (14%) и IT-специалистов (19%).

Несмотря на антитабачную политику, большинство респондентов (51%) утверждают, что доля курильщиков среди сотрудников их офиса за последний год осталась без изменений. 6% нижегородцев уверены, что среди их коллег курильщиков стало больше. Треть опрошенных (31%) считают, что доля курящих коллег уменьшилась.