В 2016 году в регионе родилось 39 087 нижегородцев

15:50 — 20.01.2017

 Алина Малинина


В 2016 году в регионе родилось 39 087 нижегородцев, что на 43 процента больше, чем в 2000 году и на 24 процента больше, чем в 2006 году. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.
Количество записей о браке, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти на 6 процентов. А вот число расторгнутых браков за последние пятнадцать лет сократилось почти в 2,5 раза. А по сравнению в 2003 -м годом в прошлом году было расторгнуто на 29 процентов браков меньше.

Теги: Общество

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