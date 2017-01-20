В 2016 году в регионе родилось 39 087 нижегородцев

В 2016 году в регионе родилось 39 087 нижегородцев, что на 43 процента больше, чем в 2000 году и на 24 процента больше, чем в 2006 году. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Количество записей о браке, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти на 6 процентов. А вот число расторгнутых браков за последние пятнадцать лет сократилось почти в 2,5 раза. А по сравнению в 2003 -м годом в прошлом году было расторгнуто на 29 процентов браков меньше.