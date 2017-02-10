В 2016 году «РусВинил» увеличил объемы выработанной продукции на 28%

В 2016 году «РусВинил» - совместное предприятие СИБУРа и Solvay по производству поливинилхлорида - продемонстрирова л увеличение объемов выработанной продукции на 28%.

Рост произошел в связи с выходом «РусВинила» на проектную мощность. В результате предприятие произвело 282 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 23 тыс. тонн эмульсионного ПВХ. Годовой объем каустической соды – сопутствующего продукта производства поливинилхлорида – также увеличился и составил порядка 200 тыс. тонн.