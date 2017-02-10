В 2016 году «РусВинил» увеличил объемы выработанной продукции на 28%

13:45 — 13.02.2017

 Евгений Спирин


В 2016 году «РусВинил» - совместное предприятие СИБУРа и Solvay по производству поливинилхлорида - продемонстрировал увеличение объемов выработанной продукции на 28%.

Рост произошел в связи с выходом «РусВинила» на проектную мощность. В результате предприятие произвело 282 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 23 тыс. тонн эмульсионного ПВХ. Годовой объем каустической соды – сопутствующего продукта производства поливинилхлорида – также увеличился и составил порядка 200 тыс. тонн.

Теги: Промышленность

Материалы по теме:

03.02.2017

В ближайшие 2 года «Красное Сормово» поставит 5 танкеров-химовозов и 5 сухогрузных теплоходов

Всего в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов.

24.01.2017

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,5% в 2016 году

По этому показателю регион входит в десятку лидеров России.

22.11.2016

«Русполимет»: печь импортонезависимости

Как в Кулебаках решают проблемы замещения зарубежной продукции.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.