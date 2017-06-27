В 12,5 раза вырос экспорт нижегородских товаров в Финляндию

Экспорт товаров нижегородских предприятий в Финляндию увеличился в 12,5 раза по итогам первого квартала 2017 года. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с делегацией финских деловых кругов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хауталой.

По словам вице-губернатора, рост произошёл в основном за счёт поставок продукции нижегородских предприятий чёрной металлургии. Кроме того, Нижегородская область поставляет в Финляндию минеральное топливо, нефтепродукты, органические химические соединения, бумагу и картон.- После периода спада в последнее время мы наблюдаем подъём торговых отношений Нижегородской области и Финляндии, - отметил Евгений Люлин. - За первый квартал 2017 года наш товарооборот вырос в 7 раз, превысив 150 млн долларов.Микко Хуатала в свою очередь сообщил, что Нижегородская область давно ведёт активное сотрудничество с финскими компаниями. Машиностроение, судостроение, научное сотрудничество – вот перспективные направления взаимодействия.- Ваш регион для нас является приоритетным партнёром, потому что это очень сильный промышленный, научный центр, который активно развивается, - подчеркнул г-н посол. - Впечатляющими темпами у вас растёт судостроение. Думаю, что и в этой сфере мы сможем найти много общего.В частности, компании рассматривают возможность создания в Нижегородской области новых производств комплектующих для судостроения, в том числе на базе уже действующих предприятий.По итогам встречи стороны договорились активнее сотрудничать в культурной сфере. В частности, было решено возродить традицию проведения «Дней финской культуры» в Нижегородской области.