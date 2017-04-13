Усиление ветра ожидается в Нижегородской области. Порывы достигнут 13–18 метров в секунду.

Как сообщает Главное управление МЧС по региону со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС, в районах области и Нижнем Новгороде ожидается усиление юго-западного ветра. Явление сохранится до конца дня, ночью и днём 14 апреля. Прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ , обрушением слабо укреплённых конструкций.