Ушел из жизни нижегородский художник Валентин Любимов

Он был художником широкого творческого диапазона: монументалист, живописец, график, скульптор. Создал ряд картин, посвящённых теме нижегородского ополчения. Одна из них находится в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Валентин Любимов активно участвовал в общественной и творческой жизни города: был председателем горьковского отделения Союза художников СССР, депутатом городского Совета депутатов 12-ти созывов.

Монументальные работы Валентина Васильевича известны всем нижегородцам - он был автором эскиза и руководителем творческой бригады создателей мемориального комплекса у Вечного огня в Нижегородском кремле, одна из его самых известных работ встречает гостей города в вестибюле Московского вокзала.