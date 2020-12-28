Ушел из жизни нижегородский художник Валентин Любимов
Известный нижегородский художник, Заслуженный художник России Валентин Любимов ушел из жизни 28 декабря на 86-м году жизни.
Монументальные работы Валентина Васильевича известны всем нижегородцам - он был автором эскиза и руководителем творческой бригады создателей мемориального комплекса у Вечного огня в Нижегородском кремле, одна из его самых известных работ встречает гостей города в вестибюле Московского вокзала.
Он был художником широкого творческого диапазона: монументалист, живописец, график, скульптор. Создал ряд картин, посвящённых теме нижегородского ополчения. Одна из них находится в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Валентин Любимов активно участвовал в общественной и творческой жизни города: был председателем горьковского отделения Союза художников СССР, депутатом городского Совета депутатов 12-ти созывов.
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