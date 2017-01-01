Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижегородской области превысил эпидемический порог на 30%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемический порог на 30 процентов. Чаще всего болеют люди старше 15 лет - уровень заболеваемости среди них превышен на 42 процента. Прирост заболеваемости среди школьников в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями за период с 16 по 22 января по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63 процента. По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, за медицинской помощью обратилось 26583 человека (показатель заболеваемости 83,56 на 10 тысяч населения). В.Нижнем. Новгороде за медицинской помощью обратилось 15258 человек (показатель заболеваемости 120,48 на 10 тысяч населения), что на 6 процентов выше предыдущей недели.

Среди вирусов гриппа доля вируса, А (H3N2) составила 88 процентов, вируса гриппа В — 10 процентов. .

Для предотвращения распространения групповой заболеваемости ОРВИ в детских учреждениях области приостановлен образовательный процесс в 13 школах и 1 детском саду, а также в 212 классах 40 школ, 3 группах 3 детских садов.

За прошедшую неделю эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20 процентов в 12 муниципальных образованиях области (Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вачский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Починковский, Сергачский районы области и Нижний Новгород.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует:

— минимизировать посещения мест с большим скоплением людей в закрытых помещениях

— чаще использовать медицинскую маску при посещении людных мест, особенно при посещении медицинских учреждений

— при уходе за больным гриппом надевать медицинскую маску

— строго соблюдать правила личной гигиены

— регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещениях

— больше употреблять продуктов, с повышенным содержанием витаминов (апельсины, лимоны, клюква), блюд с добавлением чеснока и лука

при появлении первых признаков гриппа и ОРВИ: вызвать врача на дом, без крайней необходимости не выходить на улицу, особенно, в общественные места, соблюдать постельный режим, прикрывать нос и рот платком при чихании, использовать одноразовые носовые платки, выполнять все назначения врача

Родителям:

— отказаться (по возможности) от посещения детьми спортивных секций и учреждений дополнительного образования,

— при наличии признаков ОРВИ и гриппа — категорически запрещается водить ребенка в детские учреждения, в том числе спортивные секции и учреждения дополнительного образования.

— контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены.





РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ:

отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ

— проводить уборку с применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха.