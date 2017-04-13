Урок финансовой грамотности для студентов профильных вузов прошел на Нижегородской ярмарке

IT-форума

Волго-Вятского

«Финансовая грамотность — это умение гражданина распоряжаться своими средствами эффективно, грамотно, экономно. Часто люди думают, что бюджет — это статьи расходов. Но ведь перед тем, как планировать расходы, нужно понять свои финансовые возможности. Эти принципы одинаковы и при управлении государством, регионом, и в обычной семье. Навык планирования личного бюджета повышает качество жизни любого человека, дает ему чувство стабильности», — подчеркнула Людмила Старостина.

В ходе урока студентов познакомили с проектом «Бюджет для граждан», с основными правилами безопасности использования банковских карт, а также с основными правилами принятия решений в различных областях управления личными финансами.

Участники лекции узнали, как грамотно управлять своим бюджетом, а также защищать свои права и интересы. Внимание слушателей обратили на необходимость изучения тех финансовых организаций, услугами которых они собираются воспользоваться.