Управляющие компании отказываются от ветхих домов

Проблему управления ветхими многоквартирными жилыми домами необходимо решать на законодательном уровне. С таким заявлением выступил член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов. Проблема отказа управляющих компаний от управления ветхими многоквартирными домами обозначилась в Нижегородской области с 2010 года. Факты расторжения ДУКами договоров управления с собственниками жилых помещений есть во многих городах области.

Процесс отказа значительно активизировался после вступления в силу закона о лицензировании управляющих организаций, работающих в сфере ЖКХ . Можно выделить три основных причины отказа управляющих компаний от управления ветхими многоквартирными домами. Во-первых, управлять домами с высокой степенью износа — экономически не выгодно. Во-вторых, на компании, управляющие ветхим жильём, чаще налагаются административные штрафы за их неудовлетворител ьное техническое состояние таких домов. Плюс ко всему, современная нормативно-закон одательная база в жилищной сфере позволяет домоуправляющим организациям законно отказываться от управления ветхими многоквартирными домами: ДУКи как частные предприятия имеют право расторгать договоры управления. На открытые конкурсы, проводимые органами местного самоуправления согласно требования Жилищного кодекса РФ, управляющие компании, как правило, не выставляются из-за непривлекательно сти ветхого жилфонда.

«В результате, все действуют законно, но техобслуживанием и ремонтом оставшихся без управления жилых домов никто не занимается, и они быстро переходят в разряд аварийных, требующих расселения, — подчеркнул Борис Караганов. По его словам, на данный момент в Нижнем Новгороде имеется более 300 ветхих домов, лишившихся управления, в которых проживает несколько десятков тысяч человек. Пол мнению эксперта, негативная ситуация с управлением ветхим жилфондом требует оперативного решения, которым может стать внесение изменений в законодательную базу.

Ветхие многоквартирные жилые дома должны иметь особый статус. До решения вопроса о способе управления такими домами, обязанность по организации их технического обслуживания и поддерживающего ремонта должна быть возложена на органы местного самоуправления», — заключил член нижегородского штаба ОНФ.