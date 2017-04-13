Уникальные документы, подписанные Владимиром Лениным, покажут посетителям нижегородские архивы

Среди них - постановления об отпуске средств для Нижегородской ярмарки, на подготовительные работы по постройке моста через реку Ока, записки Ленина в Нижний Новгород о готовящемся белогвардейском мятеже, об усилении внимания за охраной артиллерийского имущества Волжской военной флотилии; телеграммы о закупке валяной обуви для Красной Армии в пределах Нижегородской губернии, о недопустимости отчуждения крестьянских земель в пользование совхозов и принуждения для перехода крестьян к коллективным формам хозяйствования, о привлечении к работе специалистов сельского хозяйства и агрономов.

Как сообщили в региональном комитете, после смерти Ленина подлинники его автографов из всех архивов Советского государства были переданы в центральные архивы и музей В.И. Ленина; вместо подлинников в региональных архивах были оставлены копии на правах оригинала.