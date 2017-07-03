Уникальные для России водолазные катера построили на заводе «Нижегородский Теплоход»

Уникальные водолазные катера, аналогов которым в России нет, построили на «Заводе Нижегородский Теплоход». Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По данным регионального минпрома, два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261 проекта 23040 спустили на воду на предприятии. Летом оба судна пройдут ходовые испытания и будут переданы Тихоокеанскому флоту.

По словам директора по производству ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» Сергея Гречишникова, уникальность этих катеров заключается в том, что они имеют барокомплекс и могут проводить лечебные процедуры для водолазов. Кроме того, судна обеспечивают возможность погружения водолазов на глубину до 60 метров. Также имеется робот – управляемый подводный аппарат.- Катера проекта 23040 строятся на предприятии с 2013 года. Первоначально завод получил от министерства обороны РФ заказ на 16 катеров аварийно-спасательного обеспечения, далее серия была доведена до 22, - говорит управляющий директор предприятия Сергей Коновалов. - В данный момент построены и спущены на воду 19 и 20-ое судна. До этого мы построили порядка 10 аналогичных судов проекта А-160, и можно сказать, что мы спустили 30-й серийный корабль. Это огромная серия, по нынешним меркам – уникальный случай.