Уникальная мобильная лаборатория рекреационного туризма создана в Нижегородской области
Уникальная мобильная лаборатория рекреационного туризма создана в Нижегородской области
Студенты Нижегородского инженерно-экономического университета представили уникальную мобильную лабораторию рекреационного туризма. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам министра образования региона Сергея Наумова, студенты на судне с мобильной лабораторией имеют колоссальные возможности отрабатывать теоретические навыки на практике.
- Ребята изучают акватории мелких рек, потому что по Волге или Оке может пройти большой теплоход, а вот по Суре или Ветлуге в Варнавино уже нет. И здесь на помощь приходит небольшое судно со всем технологическим оборудованием, например, глубомерами, которое позволит ребятам изучить «изюминки» нашей области, рассказать туристам о новых и интересных уголках региона, - отметил глава министерства.
Кстати, студенты инженерно-экономического университета уже разработали несколько круизных маршрутов для нижегородцев и гостей города, например, «Нижегородская Швейцария». Он будет доступен для всех желающих следующим летом.
Напомним, что туристический поток в Нижегородской области в 2016 году составил чуть более 1 млн человек.
- Нам ещё есть к чему стремиться, - уверен глава региона Валерий Шанцев. – Я поставил задачу к 2020 году преодолеть отметку в 3,1 млн человек. Чтобы добиться таких результатов, необходимо работать сразу в нескольких направлениях и использовать все наши нижегородские «бриллианты», в том числе и малые реки.
50
Комментирование данного материала запрещено администрацией.