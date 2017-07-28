Уникальная мобильная лаборатория рекреационного туризма создана в Нижегородской области

Студенты Нижегородского инженерно-экономического университета представили уникальную мобильную лабораторию рекреационного туризма. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Лаборатория создана на базе теплохода ПС – 172 и оснащена интерактивным оборудованием (интерактивной панелью, ноутбуками, планшетами, GPS – навигаторами), а также звукоусиливающей аппаратурой для проведения массовых мероприятий, картами акваторий рек с указанием туристических маршрутов.По словам министра образования региона Сергея Наумова, студенты на судне с мобильной лабораторией имеют колоссальные возможности отрабатывать теоретические навыки на практике.- Ребята изучают акватории мелких рек, потому что по Волге или Оке может пройти большой теплоход, а вот по Суре или Ветлуге в Варнавино уже нет. И здесь на помощь приходит небольшое судно со всем технологическим оборудованием, например, глубомерами, которое позволит ребятам изучить «изюминки» нашей области, рассказать туристам о новых и интересных уголках региона, - отметил глава министерства.Кстати, студенты инженерно-экономического университета уже разработали несколько круизных маршрутов для нижегородцев и гостей города, например, «Нижегородская Швейцария». Он будет доступен для всех желающих следующим летом.Напомним, что туристический поток в Нижегородской области в 2016 году составил чуть более 1 млн человек.- Нам ещё есть к чему стремиться, - уверен глава региона Валерий Шанцев. – Я поставил задачу к 2020 году преодолеть отметку в 3,1 млн человек. Чтобы добиться таких результатов, необходимо работать сразу в нескольких направлениях и использовать все наши нижегородские «бриллианты», в том числе и малые реки.