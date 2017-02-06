Улицу академика Харитона в Сарове реконструируют. Подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции двухполосного участка от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского в четырехполосный. Общая стоимость работ - более 84 миллионов рублей (30 процентов планируется выделить из городского бюджета, а 70 процентов – из регионального).

Также проектом предусмотрено формирование дополнительных парковочных мест на обочине и устройство отдельной стоянки возле Детской музыкальной школы. Расширение проезжей части произойдет в сторону Лыжной базы. Посредине обновленной дороги будет оборудован разделительный газон, предназначенный для защиты магистрального газопровода и обеспечения безопасности дорожного движения.