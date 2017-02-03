Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки, упавшей с виадука в Нижнем Новгороде. У одного из пострадавших пассажиров — тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Всего в ДТП, которое произошло, напомним, 18 января, пострадали водитель и трое пассажиров, один из которых, 17-летний молодой человек, получил тяжкий вред здоровью. Водителю 18 лет, к моменту совершения ДТП он был за рулём всего шесть дней. Возбуждение уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, прокуратура региона признала законным.