Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки, упавшей с виадука в Нижнем Новгороде

12:15 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки, упавшей с виадука в Нижнем Новгороде. У одного из пострадавших пассажиров — тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Всего в ДТП, которое произошло, напомним, 18 января, пострадали водитель и трое пассажиров, один из которых, 17-летний молодой человек, получил тяжкий вред здоровью. Водителю 18 лет, к моменту совершения ДТП он был за рулём всего шесть дней. Возбуждение уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, прокуратура региона признала законным.

Теги: Аварии

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