Учёные из ННГУ займутся разработкой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Учеными Университета Лобачевского под руководством заведующего кафедрой органической химии ННГУ Алексея Федорова реализуется научный проект «Новые функционально-за мещенные колхициноиды как прототип лекарств для лечения сердечно-сосудис тых и онкологических заболеваний». Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.

Научной проблемой, которая ставится в проекте, является синтез новых антимитотических аналогов колхицина. Ученые осуществляют поиск эффективных по отношению к резистентным опухолям терапевтических агентов. В проекте также будут проведены исследования механизмов действия колхициноидов, в частности механизма противовоспалите льного действия, связанного с лечением сердечно-сосудис тых, аутоиммунных и ряда хронических инфекционных заболеваний. Этот механизм на сегодняшний день практически не изучен. Предлагаемые в проекте гетероциклически е аллоколхициноиды являются новым классом органических производных и не были известны ранее.