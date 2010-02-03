Учёные из ННГУ займутся разработкой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Учеными Университета Лобачевского под руководством заведующего кафедрой органической химии ННГУ Алексея Федорова реализуется научный проект «Новые функционально-замещенные колхициноиды как прототип лекарств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний». Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.
Научной проблемой, которая ставится в проекте, является синтез новых антимитотических аналогов колхицина. Ученые осуществляют поиск эффективных по отношению к резистентным опухолям терапевтических агентов. В проекте также будут проведены исследования механизмов действия колхициноидов, в частности механизма противовоспалительного действия, связанного с лечением сердечно-сосудистых, аутоиммунных и ряда хронических инфекционных заболеваний. Этот механизм на сегодняшний день практически не изучен. Предлагаемые в проекте гетероциклические аллоколхициноиды являются новым классом органических производных и не были известны ранее.
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