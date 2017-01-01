Учебный центр НГТУ открыт в НИИИС им. Ю. Е. Седакова

Р. Е. Алексеева

Ю. Е. Седакова

Основная задача новой площадки — целевая подготовка квалифицированны х кадров. Обучение будет проводиться по следующим направлениям: инженерные расчеты, автоматизация тестирования и управления, специальные проверка и исследования технических средств, создание автоматизированн ых систем в защищенном исполнении. Новейшее оборудование позволит выполнять проектирование и моделирование электронных схем, стендов по тестированию электронных блоков. Студенты изучат инженерный анализ, теоретические основы электротехники, аналоговую и цифровую электронику, приборы и способы измерения физических величин, освоят системы автоматического управления и виртуальное моделирование испытаний.

Все новое оборудование будет задействовано не только в учебных, но и в научных целях. Учебный центр стал важным инструментом в программе подготовки высококвалифицир ованных кадров для НИИИС.



