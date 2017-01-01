Учебный центр НГТУ открыт в НИИИС им. Ю. Е. Седакова
Учебный центр НГТУ им. Р. Е. Алексеева открыт в НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Его проект стал одним из победителей конкурса «Новые кадры ОПК» и получил финансовую поддержку Министерства образования и науки России.
Основная задача новой площадки — целевая подготовка квалифицированных кадров. Обучение будет проводиться по следующим направлениям: инженерные расчеты, автоматизация тестирования и управления, специальные проверка и исследования технических средств, создание автоматизированных систем в защищенном исполнении. Новейшее оборудование позволит выполнять проектирование и моделирование электронных схем, стендов по тестированию электронных блоков. Студенты изучат инженерный анализ, теоретические основы электротехники, аналоговую и цифровую электронику, приборы и способы измерения физических величин, освоят системы автоматического управления и виртуальное моделирование испытаний.
Все новое оборудование будет задействовано не только в учебных, но и в научных целях. Учебный центр стал важным инструментом в программе подготовки высококвалифицированных кадров для НИИИС.
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