«У вас есть чему поучиться»: пермские аграрии перенимают опыт Нижегородской области

Делегация из Пермского края посетила несколько сельхозпредприятий Ковернинского и Городецкого районов и ознакомилась с нижегородским опытом разведения крупного рогатого скота, переработки продукции и техногиями выращивания и разведения картофеля.

Представитель делегации Андрей Гулин поделился впечатлениями:- Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь выращиванием телят, мясного скота, свиней. При посещении нижегородских предприятий меня многое впечатлило. Особый интерес вызвала переработка продукции животноводства. Я бы еще раз приехал, чтобы изучить всё более подробно, - заявил предприниматель.Сергей Шаншеров, специализирующийся на молочном направлении, признался, что в Пермском крае данная отрасль не слишком развита.- У вас на нижегородской земле и объёмы больше, и качество лучше, и технологии современнее. А культура производства выше всяких похвал, - сказал предприниматель.Среди делегатов были и те, кто приехал в Нижегородскую область не впервые. Среди них, например, руководитель растениеводческого предприятия Ольга Ерушина. В прошлый раз она приезжала в регион перенимать опыт выращивания рапса.- Полученные знания мне очень пригодились, - призналась она. - Также очень хотелось бы побывать на нижегородских предприятиях, занимающихся выращиванием ягод.