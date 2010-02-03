У станции метро «Горьковская» будут бесплатно раздавать медицинские маски

14:52 — 08.02.2017

 Алина Малинина


9 февраля в 11 часов на входе станции метро «Горьковская» нижегородцам будут раздавать одноразовые маски.
Акцию совместно проводят Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Нижегородская медакадемия в связи с эпидемическим подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Волонтёры-медики не только раздадут маски, но и напомнят о правилах  их ношения. Ведь защититься от вируса маска поможет только при её правильном использовании и в сочетании с другими мерами профилактики.
- Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей (в общественном транспорте, в поликлинике, в магазине, кинотеатре  и т.д.), а также при уходе за больным. Совершенно нецелесообразно носить ее на улице - дышать свежим воздухом только на пользу..
- В зависимости от конструкции маски меняют каждые 2, 4, 6 часов. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
- Старайтесь не касаться маски. Если это произошло, тщательно вымойте руки с мылом или протрите гигиеническими влажным салфетками. Если вы ухаживаете за больным гриппом, после окончания контакта с ним маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки
- Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Консультации по гриппу
Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и Министерстве здравоохранения Нижегородской области организовано консультирование нижегородцев по гриппу и ОРВИ.
Звонки от жителей принимаются по будням в рабочее время:
432-29-55 - по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
250-94-02 - по вопросам оказания медицинской помощи
435-31-71  - по вопросам отсутствия лекарственных средств в аптечной сети
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует нижегородцам при первых симптомах заболевания гриппом или ОРВИ вызвать врача на дом для назначения адекватного и своевременного лечения. Только своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск развития осложнений

Теги: Здоровье

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