У нижегородских инвесторов появится «личный кабинет»

13:23 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


«Личный кабинет инвестора» запустят на инвестиционном портале региона с 1 февраля 2017. С помощью этого сервиса инвестор, подавший заявку на Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области, сможет самостоятельно отслеживать её прохождение по всем этапам: от регистрации до выполнения принятых решений.

Для доступа к услуге необходимо быть зарегистрированным на инвестиционном портале Нижегородской области, подробный алгоритм подключение описан там же. 
Подключение «Личного кабинета инвестора» доступно только для заявок, поданных не ранее 1 февраля 2017 года. До 1 февраля услуга «Личный кабинет инвестора» находится в тестовом режиме.

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