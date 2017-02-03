У нижегородских инвесторов появится «личный кабинет»

«Личный кабинет инвестора» запустят на инвестиционном портале региона с 1 февраля 2017. С помощью этого сервиса инвестор, подавший заявку на Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области, сможет самостоятельно отслеживать её прохождение по всем этапам: от регистрации до выполнения принятых решений.

Для доступа к услуге необходимо быть зарегистрированн ым на инвестиционном портале Нижегородской области, подробный алгоритм подключение описан там же.

Подключение «Личного кабинета инвестора» доступно только для заявок, поданных не ранее 1 февраля 2017 года. До 1 февраля услуга «Личный кабинет инвестора» находится в тестовом режиме.