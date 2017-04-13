Тысяча нижегородских танцоров примет участие в шоу «THE ART OF DANCE»

Около тысячи танцоров будут задействованы в двух танцевальных постановках в спектакле «THE ART OF DANCE», который состоится 16 апреля.

Это ежегодное концептуальное шоу, созданное танцорами Нижнего Новгорода, представляет федерация спортивных танцев «Dance-Cool».

В этом году спектакль разделен на две части. «Первый выход на сцену» - концерт, который подготовили самые молодые ученики федерации спортивных танцев, и «Черно-белое кино» - шоу, подготовленное более опытными танцорами.

Обе части шоу связаны общей идеей и видео-оформлением.

Начало концертов в 12.00 и 17.00 на концертной площадке MILO Concert Hall