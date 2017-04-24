Творческая встреча с Людмилой Хитяевой пройдёт в Нижнем Новгороде
Легенда советского кино Людмила Хитяева встретится с поклонниками в центре культуры «Рекорд» 26 апреля.
Народная артистка России, актриса театра и кино, телеведущая Людмила Хитяева — звезда советского кино, любимая миллионами россиян.
Наша землячка, выпускница Горьковского театрального училища, она быстро стала примой Горьковского театра драмы и вскоре снялась в своей дебютной картине «Екатерина Воронина». Последующие фильмы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Евдокия», «Цыган» и другие принесли ей всесоюзную славу.
В послужном списке Людмилы Хитяевой — более сорока ролей в кино. На творческой встрече в «Рекорде» зрители смогут задать вопросы любимой актрисе, вспомнить её роли и увидеть отрывки из знаменитых фильмов.
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