Турнир с участием ВИЧ-положительных спортсменов пройдёт в Нижнем Новгороде 15 апреля

17:04 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина

Турнир с участием ВИЧ-положительных спортсменов пройдёт в Нижнем Новгороде 15 апреля

17:04 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина


15 апреля в 13:30 в ФОКе «Мещерский» состоится футбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных спортсменов. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В турнире также примут участие команды журналистов региональных СМИ, сотрудников Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Планируется, что в футбольных поединках примет участие и заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.

По словам организаторов, турнир проводится с целью профилактики заболевания ВИЧ/СПИДа, пропаганды здорового образа жизни, а также формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным. Помимо проведения товарищеских матчей в рамках мероприятия планируется проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию для всех желающих.

Теги: Здоровье

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