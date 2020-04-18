Цветников в Дзержинске в этом году станет в четыре раза больше . Об этом сообщил журналистам глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Недавно были подведены итоги аукциона на поставку цветочной рассады (однолетних цветов) для посадки на территории города химиков. Будет закупаться рассада сальвии, алиссума, петунии, цинерарии, колеуса, тагетиса, агератума, лобелии, бегонии, георгинов и др.

Всего цветов закупят на 1,13 млн. рублей. Высадка рассады начнется в первых числах мая и продлится до 30 июня.

- В текущем году мы собираемся приобрести и высадить не только однолетние, но и многолетние растения, что позволит снизить ежегодные затраты на приобретение рассады, - прокомментировал Виктор Нестеров. - Это практикуется и в Нижнем Новгороде, и в районах области. В Дзержинске на эти цели предполагается направить порядка 200 тысяч рублей.