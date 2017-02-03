Цены после нового года резко не повысились в Нижегородской области

Согласно мониторингу, проведённому региональным антимонопольным ведомством, резкого взлёта цен в начале нового года не отмечено.

В то же время розничные цены на многие продукты питания выросли. В первую очередь на овощи. Например, цена прошлогодней картошки увеличилась почти на 23 процента, репчатого лука на 11, 37 процента, больше чем на 11 процентов подросла стоимость моркови. Отмечен рост цен на куриную грудку ( 5,12 процента), муку первого сорта (6, 3 процента), хлеб ржаной (8 процентов), гречка (6, 07 процента) и другие продукты. Как объяснила начальник отдела Нижегородского УФАС Елена Рейнбах, рост цен на овощи объясним сезонностью, а на ржаной хлеб связан с тем, что цена его долго оставалась стабильной в отличие от пшеничного. Большой рост — 26, 15 процента - цены на соль связан с запретом ввоза товара из Украины и США. Но это не столь важный продукт в доли затрат.

Что касается лидера годового взлёта цен - сливочного масла ( скачок произошёл по всей стране), то с этим ведомство разбирается. Ведь непонятно, почему стоимость исходного продукта — молока — увеличилась лишь на шесть процентов, а конечного втрое больше.

Среди подешевевших продуктов кроме свинины (- 14, 47 процента) и апельсинов (-23,13 процента) баранина, сахарный песок, геркулес, рыба мороженая неразделанная и другие.

УФАС также отмечает рост цен на дизельное топливо, который связан с повышением акцизов. Но, по словам Рейнбах, некритичный рост в пределах четырёх процентов говорит о том, что пока поводов для беспокойства нет.