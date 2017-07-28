Центральные улицы в моногородах Нижегородской области должны быть отремонтированы к 1 ноября





Центральные улицы во всех двенадцати моногородах Нижегородской области должны быть отремонтированы к 1 ноября. Об этом стало известно на бизнес-сессии «Моногорода-2018», которая прошла 15 сентября 2017 года во время бизнес-саммита. Губернатор Валерий Шанцев обсудил с главами городов и федеральными экспертами перспективы развития областных монотерриторий.



По словам министра экономики и конкурентной политики области Игоря Норенкова, безработица сейчас во всех моногородах региона ниже среднего для России уровня (1%) и, в среднем, составляет около 0,6%.



«Всего по двенадцати моногородам безработных насчитывается около тысячи человек. На два года, 2017 и 2018, для Нижегородской области в качестве целевого значения установлено 4 000 рабочих мест. Но мы уже перевыполнили эту задачу, создав в 2017 году около 4 200 рабочих мест», — сообщил министр.



Федеральные эксперты, приехавшие на бизнес-саммит, рассчитывают на то, что уже в следующем году нижегородские моногорода начнут избавляться от своего статуса.



«Президент страны Владимир Путин поставил перед нами задачу, чтобы в следующем году 18 городов России вышли из списка моногородов, сейчас их 319. Я надеюсь, что среди нижегородских городов хотя бы один выйдет из этого списка, и такие предпосылки есть», — заявила руководитель федеральной приоритетной программы комплексного развития моногородов Ирина Макиева.



По мнению губернатора, в регионе, по меньшей мере, два «кандидата на вылет» из списка монотерриторий. «Прежде всего, это Балахна, где доля градообразующего предприятия всего около 6%, и Первомайск», — пояснил Валерий Шанцев.



Кроме того, глава региона заявил о готовности бороться за дополнительные федеральные средства для моногородов. По его словам, уже удалось добиться многого: до 1 ноября этого года во всех моногородах должны отремонтировать центральные улицы, в шести городах запланировано обустройство мест отдыха (Выкса, Первомайск, Балахна, Княгинино), в двух — ремонт входных зон поликлиник (Выкса, Княгинино).



«Нужно как можно активнее привлекать к этой теме население, как мы делаем по программам поддержки местных инициатив. Люди должны сами решать, что им нужно сделать в городе, а мы потом будем изыскивать средства совместно с Федерацией и муниципалитетами», — резюмировал губернатор.



Ранее сообщалось, что в 2010 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал комплексные планы развития 13 моногородов Нижегородской области (Балахна, Ворсма, Володарск, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Павлово, Первомайск, Саров, Сергач и Шахунья), предполагающие развитие социальной и инженерной инфраструктуры, малого предпринимательства, создание новых и модернизацию существующих производств, создание условий для профессиональной переподготовки жителей. По данным регионального министерства экономики, за семь лет реализации планов в целом по монопрофильным территориям создано более 15,5 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы снизился почти в четыре раза.







Справка.

В 2014 году в рамках федеральной программы Кстово, Саров, Сергач и Шахунья были исключены из списка моногородов. 313 муниципальных образований России были распределены на три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации. К первой категории относятся города с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Таких в Нижегородской области не оказалось. Ко второй — с рисками ухудшения социально-экономического положения — отнесли Заволжье, а к третьей — со стабильной социально-экономической ситуацией — Балахну, Кулебаки, Княгинино, Павлово, Володарск, Первомайск, Ворсму, Выксу, Навашино, а также поселки городского типа Мухтолово и Решетиха.

