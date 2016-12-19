«Центр туризма «Русские крылья» из Чкаловска признан лучшим загородным музеем

15:59 — 21.12.2016

 Ольга Гогуленко


«Центр туризма «Русские крылья» из Чкаловска признан лучшим загородным музеем.

Подведены итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Нижегородской области 2015-2016 годов»: он проводился по 38 различным номинациям, включая выбор лучших туроператоров по въездному и внутреннему туризму, по видам туризма, лучших коллективных средств размещения и прочее. 

Также были учреждены новые номинации и специальные премии.«Центр туризма «Русские крылья»» стал победителем в номинации «Лучший загородный музей».

Теги: Село

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