«Центр туризма «Русские крылья» из Чкаловска признан лучшим загородным музеем.

Подведены итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Нижегородской области 2015-2016 годов»: он проводился по 38 различным номинациям, включая выбор лучших туроператоров по въездному и внутреннему туризму, по видам туризма, лучших коллективных средств размещения и прочее.

Также были учреждены новые номинации и специальные премии.«Центр туризма «Русские крылья»» стал победителем в номинации «Лучший загородный музей».