Центр молодежных объединений будет создан в Приокском районе

Администрация Приокского района намерена создать Центр молодежных объединений, цель которого — организовывать мероприятия для различных целевых аудиторий. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Проект должен быть запущен в начале 2017 года, а на апрель уже намечено первое мероприятие — масштабный рок-фестиваль.

— Мы решили создать «Совет советов», в который вошли бы представители всех наших общественных организаций, не только молодежных, но в том числе и ветеранских. Нужно сохранять лучшие традиции, существующие в районе, передавать их молодым. За ними — будущее, — подчеркнул глава администрации Приокского района Виталий Ковалев.