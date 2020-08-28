Центр инклюзивного образования «Равные возможности» откроется в Нижегородском губернском колледже

5 сентября в 10:00 в Нижегородском губернском колледже состоится открытие центра инклюзивного образования «Равные возможности». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Образовательное учреждение создано для студентов с нарушениями здоровья в целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы РФ «Доступная среда».В центр закуплено оборудование для обучения студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно–двигательного аппарата, с появлением которого в колледже заработают: студия инженерной и компьютерной графики, лаборатория разработки веб-приложений, программирования и баз данных, дистанционного обучения и информационно-методического сопровождения студентов.В центре будет действовать учебно-тренировочный полигон «Абилимпикс». На базе полигона в 2017 году будет проведён региональный этап чемпионата для людей с инвалидностью по направлениям: «Веб–дизайн», «Администрирование баз данных», «Экономика и бухгалтерский учет», «Преподаватель младших классов», «Массаж» (для студентов и молодых специалистов); «Фотограф-репортер», «Администрирование баз данных», «Робототехника», «Биссероплетение» (для школьников). Кроме этого, заработает зал реабилитации и комната психологической разгрузки для студентов, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).Сейчас на первом курсе колледжа учатся 14 студентов с инвалидностью, а всего в учебном заведении 28 таких молодых людей.