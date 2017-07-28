Центр бесплатной правовой помощи для нижегородцев возобновил работу



С сентября возобновил работу Центр правовой помощи Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, который будет оказывать бесплатные консультации населению по вопросам гражданско-правового характера.

В юридической клинике нижегородцы могут получить ответы на вопросы в сферах жилищного, семейного, наследственного, земельного, экологического, трудового, гражданского законодательства, в том числе в области защиты прав потребителей. Прием граждан под руководством практикующих преподавателей – юристов ведут студенты старших курсов, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция». При необходимости консультанты помогут составить исковое заявление и собрать документы для обращения в суд.Выездные консультации будут проводиться еженедельно по средам на базе библиотеки имени А. Твардовского (ул. Маршала Рокоссовского, 4) с 15.00 до 17.00 и Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» (ул. Бекетова, 14, оф. 7) с 10.00 до 14.00.Центр правовой помощи населению – совместный проект Нижегородского института управления, Централизованной библиотечной системы Советского района Нижнего Новгорода и Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги». Социальные группы, на которые в первую очередь рассчитана его работа – пенсионеры, безработные, люди с ограниченными возможностями здоровья, студенты и иные малообеспеченные категории населения.Первый этап проекта был реализован с 4 по 15 июля 2017 года, за этот период сотрудниками юридической клиники было рассмотрено свыше 30-ти обращений граждан.