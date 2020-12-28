Центр автоматизированной фиксации нарушений областного Управления Госавтоинспеекции переезжает
Центр автоматизированной фиксации нарушений областного Управления Госавтоинспеекции переезжает. По прежнему адресу по улице Софьи Перовской он прекращает работу 31 декабря.
Отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции сообщает, что с 9 января Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений начнёт работу по адресу: Нижний Новгород, улица Пугачёва, 21. До Центра можно добраться на трамвае до остановки «Улица Вождей Революции» и на автобусе до остановки «Улица Никиты Рыбакова». График приёма граждан остаётся прежним.
По всем вопросам работы Центра и оказания им государственных услуг можно обратиться по телефонам 268-77-66 и 268-77-68.
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