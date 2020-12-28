Центр автоматизированной фиксации нарушений областного Управления Госавтоинспеекции переезжает

Центр автоматизированн ой фиксации нарушений областного Управления Госавтоинспеекци и переезжает. По прежнему адресу по улице Софьи Перовской он прекращает работу 31 декабря.

Отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции сообщает, что с 9 января Центр автоматизированн ой фиксации административных правонарушений начнёт работу по адресу: Нижний Новгород, улица Пугачёва, 21. До Центра можно добраться на трамвае до остановки «Улица Вождей Революции» и на автобусе до остановки «Улица Никиты Рыбакова». График приёма граждан остаётся прежним.

По всем вопросам работы Центра и оказания им государственных услуг можно обратиться по телефонам 268-77-66 и 268-77-68.